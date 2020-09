Coronavirus, nuovo caso a Licata. Si tratta di uomo, posto in isolamento

Nuovo caso di Coronavirus anche a Licata. Si tratta di un uomo, che presentava alcuni sintomi. E’ stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. Sottoposto al tampone è risultato positivo.

L’uomo è stato invitato a tornare a casa ed a rimanere in isolamento volontario, almeno per le prossime due settimane. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’Asp di Agrigento e il Comune di Licata, hanno avviato una indagine epidemiologica per risalire ai contatti avuti dal paziente nei giorni scorsi.