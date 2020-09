L’Akragas supera il primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Dopo l’1 a zero del match d’andata, i biancazzurri di Di Gaetano, hanno impattato 1 a 1, al Lombardo di Casteltermini. Il match si sblocca nella seconda parte grazie a Villa che porta in vantaggio il Gigante. Pareggio dell’agrigentino doc nonché ex du turno Stefano Piazza, 38 anni e non sentirli. Nel finale, l’attaccante Gambino si è fatto parare un calcio di rigore dal portiere castelterminese Priolo.