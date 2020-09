Basket: “Avvio di campionato della Fortitudo Agrigento stimolante”

Esordio nelle mura amiche del PalaMoncada, derby, trasferte ma anche turni infrasettimanali: la stagione 2020/21 sta per cominciare. A commentare il calendario, reso ufficiale dalle Lega Pallacanestro, è stato coach Michele Catalani.

Ecco le sue parole

“Credo sia sempre difficile fare commenti appropriati sul calendario in sede preliminare, tanto più in una stagione anomala e dopo un periodo di preparazione molto lungo che segue i tanti mesi lontano dai campi.

Le valutazioni sulle difficoltà di ogni partita dovremo farle strada facendo, a maggior ragione con un calendario farcito di turni infrasettimanali che condizioneranno decisamente il lavoro settimanale in alcuni periodi dell’anno. L’avvio di stagione è comunque molto stimolante e il fatto di giocare la prima in casa mi piace. Speriamo di poterlo fare davanti al nostro pubblico”.