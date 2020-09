Licata, in fiamme l’auto di una donna. Indagini in corso

Si segue la pista dolosa per l’incendio di un’autovettura di proprietà di una pensionata licatese. Al momento, comunque, non esistono certezze, per cui resta in piedi il fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito.

L’automobile avvolta dalle fiamme è una Ford Fiesta, che si trovava parcheggiata in via Bellini, nell’abitato di Licata. Alcuni residenti della zona, dopo avere notato il rogo, si sono rivolti al 112.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. In poco tempo è stata completata l’opera di spegnimento. i carabinieri della Compagnia di Licata, e gli agenti della polizia di Stato, coordinati dalla Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini.

Completato l’intervento vigili del fuoco e investigatori, hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio. E’ stato avviato un sopralluogo concentrato alla ricerca di eventuali indizi, come bottiglie o altri contenitori generalmente utilizzati per appiccare gli incendi. Non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile.