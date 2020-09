Favara, trovate tracce di sangue nell’abitazione del padre di Gessica Lattuca

Novità sulla scomparsa della favarese Gessica Lattuca, di cui non si hanno più notizie dal 12 agosto di due anni fa. Alcune tracce di sangue sarebbero state rinvenute dai carabinieri del Ris di Messina nell’abitazione del padre, all’epoca del fatto detenuto nel carcere di Agrigento, ma in quel periodo in uso al fratello Enzo.

Per questo motivo, martedì, nei laboratori del Ris saranno eseguiti degli accertamenti tecnici non ripetibili, su alcuni reperti sequestrati all’interno dell’abitazione di via Leonardi, e comprendere anche l’appartenenza di quelle tracce ematiche. Al momento non ci sono altri indagati.

Ma l’ultima ipotesi investigativa nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa della giovane madre, porterebbe ad ipotizzare, che possa essere stata soppressa, in quel pezzo di centro storico di Favara.