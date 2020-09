Porto Empedocle. Capitaneria di porto: si è insediato il nuovo comandante

La Capitaneria di porto di Porto Empedocle ha un nuovo comandante. E’ il capitano di fregata Fabio Serafino che prende il posto del suo parigrado Gennaro Fusco. La cerimonia di passaggio di consegne si è svolta presso il piazzale interno della Capitaneria di Porto alla presenza del Direttore marittimo della Sicilia occidentale Contrammiraglio Roberto Isidori.

Presenti anche i vertici istituzionali della Provincia di Agrigento ed un numero ristretto di rappresentanza militare in ossequio alle vigenti disposizioni di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Il capitano di fregata Fabio Serafino, di origini calabresi, laureato nel 1998 in Economia e Commercio presso l’Università di Messina, nello stesso anno intraprende la carriera militare superando il concorso di Ufficiale di complemento ed entrando nell’Accademia Navale di Livorno, ed avviato in servizio di prima nomina presso la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

Successivamente avendo superato l’ulteriore concorso diventa Ufficiale in servizio permanente della Guardia Costiera, ritornando in Accademia Navale.

Nel corso della sua carriera ha svolto importanti incarichi presso le Capitanerie di porto di Mazara del Vallo, Gioia Tauro, ed ha comandato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato. La sua ultima sede di assegnazione è stata la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, presso la quale ha mantenuto il prestigioso incarico di Comandante in seconda per ben 9 anni.