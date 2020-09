Menfi, trovato con marijuana e piante di cannabis: arrestato 43enne

Aveva in casa 350 grammi di marijuana, e in giardino alcune piante di cannabis. Un 43enne di Menfi F.F., è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Sciacca, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato posto agli arresti domiciliari. I militari dell’Arma sono entrati in azione l’altro giorno.

Nel corso di una perquisizione domiciliare è stato rinvenuto un sacchetto, contenente marijuana, per un peso complessivo di circa 350 grammi, e alcune piante di cannabis. Oltre alla droga sequestrati un bilancino, e una somma in denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.