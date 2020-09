Volley B: Seap Aragona, due sedute giornaliere. Ecco i numeri delle maglie

È entrata nel vivo la seconda settimana di ritiro pre-campionato per la Seap Dalli Cardillo Aragona. La squadra, agli ordini di coach Massimo Dagioni e del suo staff, continua ad allenarsi al ritmo di due sedute giornaliere: pesi al mattino presso la palestra Universal Club di Aragona ed esercitazioni tecnico – tattiche nel pomeriggio al palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Tutto procede nel migliore dei modi e la condizione fisica delle atlete migliora giorno dopo giorno. La formazione biancazzurra si sta allenando bene, con impegno e dedizione in vista delle prime amichevoli della stagione e di alcuni tornei in programma a partire dal mese di ottobre.

Nel frattempo la Seap – Dalli Cardillo Aragona ha assegnato i numeri di maglia che contraddistingueranno le atlete biancoazzurre. Confermati il numero 3 per Martina Baruffi, il 7 per Elisa Manzano, il 14 per Serena Moneta, il numero 16 per Jacqueline Do Nascimento, il 18 per Federica Vittorio mentre l’altro libero, Fabiola Ruffa, ha optato per il numero 4. Ecco invece cos’hanno scelto le nuove arrivate, a cominciare dall’ex nazionale italiana Valeria Caracuta che avrà sulla schiena il numero 1. Sara Stival giocherà con la maglia numero 13; Francesca Borelli il 10; Elena Cappelli indosserà il numero 15; Giorgia Silotto sarà la numero 2; Barbara Murri vestirà il numero 12.

Per quanto riguarda invece i gradi, il ruolo di capitano è stato affidato a Serena Moneta mentre Valeria Caracuta sarà vice capitano.