Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato, nel corso delle ore serali, in via Valverde, nel centro abitato di Sciacca.

Mentre stavano percorrendo l’arteria sono state investite da una moto. Sul posto è giunta l’ambulanza che ha trasferito i feriti all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Illeso il motociclista. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.