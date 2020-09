Coronavirus, un altro caso a Sciacca. In quarantena oltre 200 invitati a due matrimoni

C’è un nuovo caso di Coronavirus a Sciacca. Si tratta di un’operatrice sanitaria, che si trova in isolamento. La donna lavora per un ambulatorio delle vaccinazioni di Sciacca, già sottoposto a sanificazione. L’Asp ha avviato un’indagine epidemiologica per risalire ai contatti dell’operatrice.

Salgono a 5 gli attuali positivi a Sciacca. E circa 150 soggetti, sempre a Sciacca, tutte partecipanti ad un banchetto nuziale, sono stati posti in quarantena, in quanto venuti a contatto con due persone risultate positive al tampone.

e per i 4 casi Covid a Cattolica Eraclea è stato disposto l’isolamento precauzionale per almeno 60 persone, anche loro partecipanti ad un matrimonio. Il sindaco di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino, ha sospeso, per domani, il mercato settimanale.