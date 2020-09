Coronavirus in Sicilia, accertati altri 106 casi (11 in provincia di Agrigento)

Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati accertati altri 106 nuove casi di Coronavirus, a fronte di 4.607 tamponi processati (dato aggiornato alle ore 15 di oggi giovedì 10 settembre). Un boom di contagi così come riporta l’ultimo bollettino del Ministero della Salute.

I nuovi 106 casi così distribuiti per provincia: 39 a Palermo, 22 a Catania, 17 a Trapani, 11 ad Agrigento, 5 a Messina, 2 a Siracusa, 5 a Ragusa, 3 a Enna, e 2 a Caltanissetta. Non ci sono più quindi province a zero casi.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 1.603, di cui 1.477 in isolamento domiciliare, 108 ricoverati in ospedale con sintomi e 18 in terapia intensiva. Il numero totale di casi di Coronavirus in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 5.032 casi, i guariti sono 3.140 e i decessi sono fermi a 289.

A preoccupare ora sono i “focolai” locali che continuano a emergere a pochi giorni dall’apertura delle scuole.