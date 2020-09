Agrigento, incendiato furgone proprietario agenzia onoranze funebri

Questa volta non vi è alcun dubbio sulla natura dolosa dell’incendio che ha divorato un Fiat Doblò di proprietà del titolare di un’agenzia di onoranze funebri di Agrigento. Il fatto si è verificato verso le 3 della notte in via Fosse Ardeatine, nel quartiere agrigentino di Villaseta. Gravi i danni riportati dal mezzo, quantificati in diverse migliaia di euro.

Ad accorgersi delle fiamme i residenti della zona per la presenza nell’aria di un odore acre di fumo, che proveniva dalla strada. Una volta che si sono affacciati, da lì a poco, la scoperta dell’incendio. E’ stato dato l’allarme al 112. Sul posto i vigili del fuoco del vicino Comando provinciale, i quali hanno spento le fiamme.

Completamente bruciato il mezzo ridotto a carcassa annerita. A pochi metri dal rogo è stata rinvenuta una bottiglietta contenente benzina. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno sequestrato la piccola tanica ed avviato le indagini.