Agrigento, sceso dal treno e trovato con un coltello, denunciato 39enne

Gli agenti della polizia Ferroviaria di Agrigento, nel corso dei controlli nello scalo ferroviario e ai treni in arrivo ed in partenza dalla stazione centrale di Agrigento, hanno identificato un viaggiatore sceso da un convoglio proveniente da Palermo, e durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello.

Si tratta di uomo di 39 anni, originario della provincia di Varese, senza fissa dimora, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di porto abusivo di armi da taglio.

L’uomo, con diversi precedenti di polizia, tra cui decine di truffe commesse su tutto il territorio nazionale, si è mostrato da subito nervoso e insofferente tanto da indurre gli agenti a eseguire un controllo più approfondito. Lo stesso nascondeva addosso, nell’immediata disponibilità, un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm., di cui 8 cm, di lama, di cui non ha saputo giustificarne il possesso. L’arma è stata sottoposta a sequestro.