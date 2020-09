Elezioni Agrigento, presentate le liste. Sei i candidati a Sindaco.

Presentate le liste dei candidati in vista delle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre. Ad Agrigento sono sei i candidati che corrono per la poltrona di primo cittadino, e circa cinquecento persone, per 24 posti disponibili in Consiglio comunale.

Il sindaco uscente Calogero Firetto cerca la riconferma e sarà sostenuto da ben sette liste civiche. Tra gli assessori designati da Firetto ci sono tra gli altri l’avvocato Tanja Castronovo, Giandomenico Vivacqua, già candidato alla guida della provincia di Agrigento, Antonio Sutti e Giorgio Bongiorno, quest’ultimo portavoce di Italia Viva ad Agrigento.

Lista Movimento 5 Stelle, candidato Marcella Carlisi. Gli assessori designati sono invece: Susy Cattano, Marco Falzone, Livio Sutera Sardo, Alfonso Scanio, Calogero Calcullo, Massimiliano Passalacqua.

I candidati al consiglio comunale sono: Marcella Carlisi, Santina Cattano, Alberto Castelli, Salvatore De Caro, Alfredo Rao, Domenico Bruno, Pasquale Spataro, Gerlando Alletto, Francesco Sanfilippo Monachino, Fabio Scopelliti, Gaia Roccaforte, Angelica Matilde Micalizio, Camillo Gulotta, Davide Pierluigi Musumeci, Gerlanda Fretto, Giuseppe Eduardo Guarraci, Alessandra Caldana, Serenella Affronti, Eugenia Bogatu, Francesco Zambuto, Gerlando Patti e Marco Falzone.

Anche l’ex sindaco Marco Zambuto, sostenuto da Forza Italia, Diventerà Bellissima e Udc, ha designato l’eventuale giunta: il già presentato Gianni Tuttolomondo, l’ex provveditore provinciale di Agrigento Raffaele Zarbo, Decio Terrana, il chirurgo Dino Milazzo, l’avvocato Franco Iacono, già assessore comunale, e la coordinatrice del centro anti violenza “Telefono Aiuto”, Antonella Gallo Carrabba.

Quattro le liste a sostegno del candidato Francesco Miccichè, medico. Gli assessori designati Marco Vullo, il cardiologo Giovanni Vaccaro, Gerlando Principato, Diego Fusaro, e il presidente di Confcommerco Sicilia, Francesco Picarella.

In corsa anche l’attuale presidente del consiglio comunale Daniela Catalano, sostenuta da Lega e Fratelli d’Italia: nella sua giunta l’europarlamentare Annalisa Tardino, Lillo Pisano, Giovanni Castorina e l’architetto Alberto Parla. Tre le liste a sostegno di Daniela Catalano.

In corsa per Palazzo dei Giganti anche Angela Galvano, ex esponente del Partito Democratico: nella lista dei possibili assessori il giornalista Nino Randisi, i commercialisti Salvatore Licari e Giovanni Volpe, e il medico Carmela Maria Gallo Carabba.