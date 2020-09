Coronavirus. Quattro casi a Menfi, quattro a Cattolica Eraclea e due a Sciacca

Quattro casi di Coronavirus a Menfi, quattro a Cattolica Eraclea e due a Sciacca. A Cattolica Eraclea, quattro persone del posto sono risultati positivi al Covid. Si tratta di soggetti della stessa famiglia, che non si trovavano in isolamento domiciliare, prima di sottoporsi a tampone.

“Per cui si invita la cittadinanza alla massima prudenza, ad indossare la mascherina, a mantenere il distanziamento sociale e adottare tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente. I nostri concittadini al momento stanno bene e si trovano in isolamento. Non creiamo allarmismi, comprendendo la gravità del caso. E, molto importante, atteniamoci alle informazioni derivanti da fonti ufficiali”, dice il sindaco di Cattolica Eraclea Santo Borsellino.

A Menfi è risultato positivo al Covid un intero nucleo familiare composto da 4 persone. La famiglia era rientrata a Menfi a fine agosto dalla Romania e si trovava in quarantena obbligatoria. Tutti i componenti sono asintomatici. Non presentano nessun sintomo e saranno monitorati e sottoposti a sorveglianza attiva da parte del Servizio Sanitario Provinciale. Infine a Sciacca sono risultati positivi al tampone un cinquantenne e un sessantenne. Casi non collegabili tra di loro.