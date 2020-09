Agrigento, scoppia una lite in famiglia: polizia evita il peggio

Dopo una discussione è scoppiato il parapiglia, con tanto di spinte e schiaffi. Ad evitare guai peggiori l’intervento provvidenziale e tempestivo dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. I protagonisti sono due conviventi, lui poco più che quarantenne, lei qualche anno meno, entrambi di Agrigento. Teatro del fatto il rione di Bonamorone.

L’alterco in strada, davanti ad un bar. Sono volate parole grosse e offese di ogni tipo. In maniera improvvisa la situazione è precipitata, e si sono presi reciprocamente a schiaffi. La lite è proseguita poco più tardi dentro la propria abitazione.

In pochi attimi la segnalazione della lite in famiglia è stata girata ad una pattuglia della sezione Volanti, che a sirene spiegate, unitamente ai carabinieri, hanno raggiunto l’edificio indicato. Non è stato facile ripristinare la calma.