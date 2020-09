Auto contro rotatoria, sessantenne saccense era ubriaco: denunciato

Era sotto gli effetti di bevande alcoliche il sessantenne di Sciacca che, nella notte fra sabato e domenica, alla guida della sua Alfa Romeo, lungo la strada statale 115, all’altezza del ponte Verdura, in territorio di Ribera, era finito contro una rotatoria.

L’automobilista ricoverato all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca è stato sottoposto anche all’esame del sangue, che ha confermato il consumo di alcol.

I poliziotti della polizia Stradale di Agrigento, guidati dal dirigente Andrea Giuseppe Morreale, lo hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per l’ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza.