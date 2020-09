Agrigento. bambina ingerisce hashish: denunciati i genitori

Una bambina di un anno e mezzo, è finita all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, per aver ingerito droga di tipo hashish. Droga che avrebbe trovato nella camera da letto dei genitori.

Proprio quest’ultimi l’hanno portata al pronto soccorso, da dove i medici l’hanno trasferita al reparto di Pediatria. In serata la piccola è stata dimessa.

Scattate le indagini, gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, i due genitori per l’ipotesi di reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

La successiva perquisizione al domicilio non ha dato per ora riscontri.