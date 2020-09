Palma e Licata, in fiamme un’autovettura e una casa di campagna

Un incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, hanno devastato una Fiat Brava, di proprieta’ di un 64enne, incensurato, di Palma di Montechiaro. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, che hanno spento le fiamme. Sull’origine del rogo indagano i poliziotti del Commissariato palmese.

E i vigili del fuoco unitamente ai carabinieri della Compagnia di Licata, sono intervenuti anche per un incendio di una casa di campagna, in contrada “Sant’Oliva”, in territorio di Licata. Le fiamme hanno interessato l’immobile causando alcuni danni. I militari dell’Arma, giunti sul posto, unitamente hanno compiuto i primi rilievi, e adesso indagano per capire l’esatta causa dell’incendio.