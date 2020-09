Palma di Montechiaro, in fiamme l’automobile di un 64enne

Un incendio, le cui cause sono da accertare, ha danneggiato l’autovettura di proprietà di un 64enne incensurato di Palma di Montechiaro. I vigili del fuoco non trovando elementi da ricondurre con certezza l’episodio ad una matrice dolosa, non scartano la pista dell’autocombustione. Sulla vicenda aperta un’indagine. Ad indagare i poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro.

Le fiamme hanno aggredito una Fiat Brava, parcheggiata in via Tenente Francesco Palma, nell’abitato palmese. La richiesta d’intervento è partita da alcuni residenti della zona intorno all’1,30 della notte. Sul luogo i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, e in pochi attimi hanno domato le fiamme.

Completata l’opera di spegnimento i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato, hanno cercato le tracce per risalire alle cause del rogo. Non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile o bottigliette, né bottigliette con residui di benzina.