Favara, armati di bastone mettono a segno rapina in una tabaccheria

Due banditi, con il volto coperto, e armati di bastone, hanno rapinato una tabaccheria di Corso Vittorio Veneto, nell’abitato favarese. Sotto la minaccia dei bastoni, il proprietario non ha reagito, e i malviventi si sono impossessati dei soldi custoditi in cassa. Il bottino non è stato ancora quantificato.

Arraffato il bottino, i due malviventi si sono dileguati a piedi. Nel frattempo lo stesso esercente ha dato l’allarme al numero di emergenza 112. Scattato l’allarme sul posto i Carabinieri della Tenenza di Favara, e i loro colleghi del nucleo Radiomobile di Agrigento..

Dai primi accertamenti ad agire sarebbero stati quasi sicuramente due individui dal marcato accento siciliano, forse favaresi.