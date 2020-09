Agrigento, due zuffe nei luoghi della movida. Protagonisti giovani ubriachi

Due zuffe sono scoppiate nei pressi dei luoghi della “movida”. Nel primo parapiglia a San Leone, non c’è stato l’intervento di forze di polizia, nell’altro in via Atenea all’arrivo degli uomini in divisa, i partecipanti sono riusciti a scappare, facendo perdere le tracce. Le baruffe quando i locali avevano già chiuso le saracinesche. Tutto ha avuto inizio verso le 2,30 a San Leone, nei pressi del lungomare Falcone Borsellino. Qui una decina di giovani se l’è presa con due loro coetanei. Più che una rissa, forse sarebbe meglio parlare di una vera e propria aggressione. I due sono stati picchiati a calci e pugni. Per fortuna sono riusciti a scappare.

Dalla località balneare al centro città, precisamente in via Atenea. Due gruppetti di giovani, verosimilmente, dopo aver abusato di alcolici, sono venuti alle mani per futili motivi. A quanto pare per una parola di troppo. Si sono affrontati, prendendosi a schiaffi, calci e pugni. Alcuni passanti hanno dato l’allarme al numero di emergenza, ma all’arrivo delle pattuglie a sirene spiegate, i litigiosi erano già spariti. Gli investigatori hanno avviato le indagini.