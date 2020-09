Agrigento, aveva ordine di allontanamento: ritrovato a bivaccare in centro

Appena 24 ore prima la Questura gli aveva notificato l’ordine di allontanamento dal centro della città. Nonostante il provvedimento del Questore, il 60enne tunisino, domiciliato da tanti anni ad Agrigento, è tornato a bivaccare dalle parti di Porta di Ponte. E’ stato nuovamente fermato e denunciato.

Il nordafricano, più volte si era reso protagonista di diversi episodi di molestie nei confronti di esercenti, e clientela, di bar e locali del centro.

Per questo motivo, dopo una serie di segnalazioni, la polizia di Stato aveva proceduto alla contestazione nei suoi confronti della violazione amministrativa prevista dal regolamento di Polizia Urbana della Città di Agrigento, elevandogli una multa di 300 euro, con il conseguente ordine di allontanamento dalla zona.

Evidentemente quel provvedimento non è servito a fargli cambiare condotta. Ieri mattina è tornato a Porta di Ponte. Alcuni cittadini hanno segnalato al 112 la presenza dell’uomo nella zona. Immediato l’arrivo sul posto dei poliziotti della sezione Volanti, i quali, hanno fermato il nordafricano, trasferito con la Volante in caserma. L’uomo è stato segnalato a piede libero per inottemperanza del provvedimento.