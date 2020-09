Coronavirus. Agrigento, tampone positivo per un uomo tornato dalla Spagna

Nuovo caso di positività al Covid 19 ad Agrigento. Si tratta di un uomo tornato dalla Spagna, e che è stato sottoposto a tampone al suo rientro, all’aeroporto di Palermo, come disposto dall’ordinanza del Ministro della Salute. Si trova attualmente in quarantena e in isolamento ed è già stato avviato il protocollo di rito che dispone la sorveglianza sanitaria dei conviventi, i quali dovranno porsi in isolamento fiduciario fino all’esito del tampone cui saranno sottoposti.

“Continuiamo a seguire le semplici regole di lavarsi bene e spesso le mani, indossare la mascherina quando si è con altre persone, mantenere la distanza, evitare assembramenti. Proteggiamo soprattutto gli anziani e le persone più fragili. Non torniamo a cantare “ciuri ciuri” dai balconi per favore. Anzi, speriamo di tornare a cantarla nelle piazze piene di gente per il Mandorlo in Fiore”, dice il sindaco Lillo Firetto.