Calcio Coppa: il Canicattì supera la Pro Favara 2-1

Successo per il Canicattì che con una rete del tempo batte una buona Pro Favara. Al 26’, la squadra di mister Romano si porta in vantaggio: dopo un batti e ribatti in area, ci pensa Malluzzo a mettere in rete con la zampata vincente. Poco dopo, i biancorossi sfiorano il raddoppio con Tedesco, il cui tentativo centra la traversa. Al 42’, ecco il pari della squadra ospite: azione insistita dei gialloblu, palla in avanti per Cortese che col mancino in diagonale non sbaglia da ottima posizione. Si va così all’intervallo sull’1-1, ma dopo il rientro in campo, al 55’, il Canicattì sfrutta alla perfezione un calcio di rigore riportandosi in avanti con Ferotti. I biancorossi sciupano con Iezzi l’occasione per il tris ma alla fine possono festeggiare la vittoria, mentre i gialloblu possono recriminare per un paio di occasioni sciupate da Cortese e Romero.