Auto contro la rotatoria sulla Ss 115, ferito 60enne saccense

Un 60enne di Sciacca è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto, verso le 3 della notte, lungo la statale 115, nei pressi del viadotto Verdura, in territorio di Ribera. L’uomo viaggiava da solo alla guida di un’auto, Alfa Romeo. All’improvviso si è schiantato contro alcuni blocchi di cemento della rotatoria. Scattato l’allarme sul posto un’ambulanza del 118, che ha trasferito il ferito in ‘codice rosso’ all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Gli agenti della polizia Stradale di Agrigento, guidati dal vice questore Andrea Morreale, hanno effettuato i rilievi, che serviranno a ricostruire la dinamica dei fatti.