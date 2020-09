Agrigento, schiamazzi e vandali in azione nel centro cittadino

Schiamazzi, e danneggiamenti. E’ successo a notte fonda, in uno dei luoghi della “movida” di Agrigento, precisamente in via Pirandello. Con i locali già chiusi al pubblico. Protagonisti della nottata di baldoria dieci ragazzi e ragazze, verosimilmente, dopo aver consumato alcolici.

Verso le 3,30 il gruppo di giovani si è lasciato andare ad alcuni episodi di inciviltà. I protagonisti hanno intonato slogan, canti, e ad un certo punto, prima hanno tentato di sradicare una delle panchine collocate dai commercianti. Poi hanno preso a calci e pugni la saracinesca di un’attività lavorativa, e spostandosi ancora, hanno abbattuto una grossa insegna in ferro di un ristorante, scaraventandola contro tavoli e sedie.

Gli abitanti si sono rivolti al 112. Quando sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo Radiomobile non hanno trovato nessuno. Le indagini, comunque, vanno avanti.