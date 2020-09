Agrigento, pullman utilizzati per trasporto migranti trovanti senza assicurazione

Trovati senza copertura assicurativa due pullman, di una ditta privata, incaricati per il trasferimento dei migranti. Ad accertarlo, facendo scattare delle maxi sanzioni, e il fermo amministrativo dei mezzi, l’altra sera, sono stati gli agenti della polizia Stradale di Agrigento, guidati dal vice questore Andrea Morreale. Prima è stato “pizzicato” uno dei bus, poi il secondo giunto in sostituzione dell’altro. L’incredibile episodio, lungo la strada statale 640, in territorio di Agrigento. Lo riporta nell’edizione di oggi il quotidiano La Sicilia.