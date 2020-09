Volley B: la Seap Aragona debutta a Messina

Il settore campionati della Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato il calendario provvisorio di serie B1, girone “E”. La Seap Dalli Cardillo Aragona esordirà in trasferta a Messina contro l’Akademia S. Anna dell’ex Ambra Composto. Il derby è in calendario sabato, 7 novembre, alle ore 17. Il debutto in casa per le biancazzurre di coach Massimo Dagioni è previsto per il 14 novembre, alle ore 18, contro le campane dello “Stabiae”, formazione proveniente dalla Serie B2. Alla terza giornata di campionato la Seap Dalli Cardillo Aragona giocherà in trasferta a Castellana Grotte contro la Zero5 Deco Domus Bari. Il sestetto aragonese sabato 28 novembre tornerà a giocare in casa contro un’altra squadra campana, la Lu.Vo Barattoli Arzano. Poi, per la quinta di campionato, il 5 dicembre, Moneta e compagne saranno di scena a Modica per sfidare la formazione di coach Corrado Scavino. Alla sesta giornata, sabato 12 dicembre, sempre alle ore 18, il match interno contro il Volley Reghion Reggio Calabria, altra squadra proveniente dalla serie B2. L’ultima partita del 2020, in programma domenica 20 dicembre, la formazione del Presidente Nino Di Giacomo, la giocherà sul temibile campo pugliese dell’Ares FLV Cerignola. Il ritorno in campo, dopo la lunga pausa natalizia, è fissato per il 9 gennaio 2021 con la sfida casalinga al Santa Teresa di Riva. Alla nona giornata è ancora derby siciliano, ma questa volta in trasferta, contro la Pallavolo Sicilia Catania, il 16 gennaio alle ore 18. Per la penultima giornata del girone di andata, il 23 gennaio, la Seap Dalli Cardillo Aragona giocherà in Campania contro la Givova Fiamma Torrese di Torre Annunziata. Nell’undicesima giornata, sabato 30 gennaio, le biancazzurre riceveranno la visita dell’Europa Isernia 92. Il girone di ritorno inizierà il 13 febbraio. Le prime classificate dei cinque gironi saranno promosse in A2, mentre le seconde disputeranno i play off.