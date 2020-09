La mia Sicilia è femmina, la fotografa licatese, Letizia Bontà in libreria

Un libro che nasce per raccontare ma soprattutto per portare chi legge dentro le fotografie, dentro

l’arte. La sicilia, i suoi personaggi, le tradizioni gli usi ed i costumi vengono immortalati e mostrati

nella loro vera essenza. Storie di quotidianità piene di emozioni sono fermate negli scatti di Teresa

che ci mostra la Sicilia nel pieno della sua bellezza. Un lavoro che non ha bisogno di essere

raccontato perché ogni fotografia porterà emozioni e sensazioni diverse a chi guarda.

Un lavoro che le ha portato tante soddisfazioni e riconoscimenti ed è il primo tassello di un

progetto ancora più grande. La prima volta che vidi le sue foto rimasi colpita da quello che provai.

Ero dentro la sicilia, ero parte di quei racconti, sentivo i profumi e mi sembrava di conoscere quei

personaggi da sempre. Ho deciso con Teresa di scrivere questo libro per far sentire a chi guarda

anche cosa c’è dietro agli scatti, raccontare quello che si cela dietro ad ogni immagine. Non

servono molte spiegazioni, bisogna solamente guardarle e lasciarsi andare alle emozioni.

Testo di Bassa Anna