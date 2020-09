C’è un altro positivo al Covid-19 a Sciacca, e si tratta di un ragazzino di appena dodici anni. A renderlo noto è il sindaco Francesca Valenti. Il nuovo caso conferma come il Coronavirus non risparmia grandi e piccoli.

Il ragazzino è asintomatico. Si trova in quarantena. È il terzo caso in pochi giorni, dopo i due diciottenni, tornati dalle vacanze in Croazia e a Malta.