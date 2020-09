Elezioni Realmonte: il candidato sindaco Putrone apre il comitato elettorale

Il candidato Sindaco Prof. Salvatore Putrone inaugura il comitato elettorale.

È stato inaugurato nella serata di venerdì 4 Settembre il comitato elettorale “LEALI PER REALMONTE – SCRIVIAMO UNA NUOVA STORIA”, a supporto del candidato Sindaco Prof. Salvatore Putrone. Un folto gruppo di persone ha nutrito Piazza Umberto I, generando grande partecipazione. Tra loro, l’ex sindaco e medico condotto del paese, dott. Franco Sidoti, il quale ha introdotto l’evento con un entusiasmante saluto iniziale. Numerosissimi ed in prima linea i giovani, fulcro del progetto politico di Putrone.

“Mi auguro inizi un cammino di profondo confronto e che nei prossimi giorni il comitato venga letteralmente popolato per il bene di questo paese – auspica Putrone.

“Fare politica significa stare fra le persone che lavorano, che fanno impresa, che si occupano di sociale e volontariato, fra i giovani e gli anziani per ascoltare, dare risposte, trovare soluzioni insieme.

Realmonte ha bisogno di cura e attenzioni quotidiane e ha il diritto/dovere di vivere intensamente una nuova stagione di cambiamento, in modo da raggiungere e mantenere quella importante dimensione che il paese, come da tutti riconosciuto, merita!”