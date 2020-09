Coronavirus, ondata di contagi: 114 nuovi positivi (10 migranti)

Nelle ultime 24 ore (il dato è aggiornato alle 15 di oggi sabato 5 settembre) accertati 114 nuovi casi in Sicilia, a fronte di 5.273 tamponi processati. C’è un decesso. I dati emergono dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute.

Dei 114 nuovi positivi solo 10 sono migranti (9 a bordo della nave Allegra al porto di Palermo, e una donna incinta portata in ospedale). L’aumento maggiore nella provincia di Palermo con 45 nuovi positivi, poi 37 a Trapani (10 migranti), 14 a Catania, 11 a Messina, 3 a Enna e due ciascuno per Caltanissetta e Ragusa. Nessun nuovo contagio ad Agrigento e Siracusa.

Totale attuali positivi 1.343. Ricoverati in ospedale 88 persone, 11 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono così 1.243 persone. Purtroppo c’è anche un altro morto (un uomo di 57 anni della provincia di Ragusa) e il totale complessivo dall’inizio della pandemia è di 289.