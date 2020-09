La tragedia del migrante morto. Tutti concordi: “Struttura Villa Sikania è inadeguata”

“Quanto è accaduto la notte scorsa è la prova provata che la struttura è inadeguata, sia per l’ubicazione all’interno del centro abitato che per la capacità ricettiva. Siamo tutti amareggiati per l’incidente e la morte del giovane eritreo, così come siamo preoccupati per i poliziotti feriti. La popolazione, adesso più che mai, è allarmata”. Lo ha detto il sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella, sulla morte in un incidente stradale del migrante ventenne dell’Eritrea, fuggito dal centro di accoglienza Villa Sikania, e il ferimento di tre poliziotti che lo inseguivano. “La struttura è inadeguata – ha aggiunto il primo cittadino – e lo diciamo da tempo, sia perché è nel centro abitato, perché si affaccia sulla statale 115 e questo agevola le prospettive di fuga che hanno i migranti. E’ inadeguata anche per il un numero di migranti che ospita, molto superiore rispetto a quella che è la capacità ricettiva autorizzata. E in un momento di emergenza sanitaria questo non rispetto della capacità ricettiva determina un pericolo per la salute della mia comunità e anche per loro stessi. La popolazione è allarmata”.

LE ALTRE REAZIONI.

“Quanto accaduto la scorsa notta sulla statale 115 e’ chiaro ed evidente che la struttura “Villa Sikania” risulta assolutamente inadeguata, per il mantenimento del presidio ed per il controllo volto a garantire la permanenza degli ospiti in quarantena. Il diretto accesso sulla Ss 115 mette in grave rischio i migranti ed inevitabilmente anche le forze di polizia che devono garantire il controllo della struttura. La morte del migrante ed il ferimento dei poliziotti meritano importanti riflessioni sul ruolo degli hotspot ribadendo la necessità di adozione di provvedimenti conseguenziali per garantire il cittadino”, afferma Francesco Picarella di Confcommercio.