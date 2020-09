Coronavirus, nuovo caso (il quarto in pochi giorni) a Ravanusa

C’è un altro caso di Coronavirus anche a Ravanusa. Il quarto nel giro di pochi giorni. L’ultimo tampone positivo per un giovane del posto. Si tratta di u n nuovo focolaio.

“Un altro giovane. Chi è tornato da fuori, chi ha dubbi di avere avuto contatti con persone che sono tornate dalle zone cosiddette a rischio, chi non è stato fermato ai controlli portuali ed aeroportuali e pensa di essere furbo (e non lo è) contatti l’Asp di Agrigento, e soprattutto eviti la frequentazione di luoghi affollati. Grazie in anticipo a coloro che collaboreranno per evitare il diffondersi del virus a Ravanusa”, dice il sindaco Carmelo D’Angelo.