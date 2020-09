Agrigento, nuovo incidente sul luogo già teatro di un tragico scontro

Nuovo incidente stradale nelle “quattro strade”, tra via Luca Crescente e viale Emporium, nei pressi di San Leone. Lo scontro che ha coinvolto un’auto e un mezzo a due ruote, nello stesso punto, già teatro del tragico sinistro costato la vita a Juan Carlos Nestoa Acosta, un 74enne, un ex pilota d’aereo in pensione, nato in Argentina, ma da tanti anni residente a Favara.

Nell’ultimo episodio un 33enne di Agrigento è rimasto ferito. Si trovava alla guida di un motociclo Piaggio, che si è scontrato con una Citroen C1, guidata da una 21enne.

Il centauro è rovinato sul manto stradale. Con un’ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non versa in gravi condizioni. Illesa l’automobilista. Sul posto gli agenti della polizia Locale che hanno effettuato i rilievi.