Calcio, l’Akragas incontra la stampa alla vigilia del debutto ufficiale

Sabato 5 settembre, alle ore 11:15, all’interno della Sala stampa dello stadio “Esseneto” di Agrigento, si terrà la conferenza stampa del mister Francesco Di Gaetano e del capitano, l’attaccante Giuseppe Gambino.

Sarà presentata ai media la partita contro il Casteltermini, in programma domenica 6 settembre, alle ore 16, allo stadio “Esseneto” di Agrigento e valida per la gara di andata del primo turno di Coppa Italia. Alla conferenza stampa possono partecipare solo i giornalisti professionisti e pubblicisti in possesso di regolare tessera dell’Ordine dei Giornalisti.