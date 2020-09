Agrigento e provincia, controlli per contrastare l’abbandono incontrollato di rifiuti

Riprendono le attività di controllo del corpo di Polizia Provinciale per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti pericolosi e non, in prossimità dei siti maggiormente a rischio all’interno delle aree e strade provinciali.

Il Corpo della Polizia Provinciale ha istallato, fino al 14 settembre 2020, una telecamera mobile e due 2 cartelli informativi su una strada provinciale per prevenire il fenomeno incontrollato dell’abbandono o del deposito dei rifiuti. Le immagini sono registrate e trasmesse in tempo reale alle Autorità di Polizia.