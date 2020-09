Canicattì, servizio di raccolta rifiuti differenziati in alcune contrade

Lunedì 7 Settembre 2020 entrerà in funzione l’isola ecologica in prossimità di contrada Fabrizio – Rinazzi. Da tale data, le contrade “Colonia”, “Rinazzi”, “Fabrizio” e “Tre Fontane” non saranno più servite dal servizio di ritiro “porta a porta” ed i rifiuti dovranno essere conferiti, in modo correttamente differenziato dall’utente, direttamente all’interno dell’isola ecologica ubicata nella propria zona di pertinenza.

Secondo quanto previsto dall’ordinanza sindacale n.73 del 4 agosto 2020, i rifiuti devono essere conferiti per tipologia; non devono essere depositati fuori dall’isola ecologica e/o dagli appositi contenitori; non devono essere depositati nei giorni festivi.

“Confidiamo nella fattiva collaborazione dei nostri concittadini”, dichiara il sindaco Ettore Di Ventura.