I poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno eseguito l’ordine di carcerazione, emesso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta (Ufficio Esecuzioni Penali), a carico di S.D.A., 33 anni, nato in Romania, in quanto resosi responsabile del reato di furto aggravato in abitazione.

Gli agenti, dopo le formalità di rito, hanno tradotto l’arrestato presso la Casa circondariale di Trapani.