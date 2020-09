Volley B1: cena inaugurale della nuova stagione per la Seap Dalli Cardillo Aragona

Ieri sera, lunedì 31 agosto, al ristorante Olimpia di Aragona, si è svolta la tradizionale cena ufficiale di inizio stagione per la Seap Dalli Cardillo Aragona che parteciperà al campionato nazionale di Serie B1, girone “E”. Presenti tutte le dodici atlete della prima squadra, lo staff tecnico e sanitario, e le responsabili del settore giovanile. La serata è stata organizzata dal presidente Nino Di Giacomo che ha voluto accanto a sé i rappresentanti dei principali sponsor che anche quest’anno hanno deciso di supportare economicamente il progetto pallavolistico della società biancoazzurra. Assente uno dei due main sponsor Sergio Vella della “Seap” per un impegno familiare, erano presenti Antony Dalli Cardillo della “Trinacria Dalli Cardillo”, Davide Di Benedetto del “Gruppo Di Benedetto Carburanti”, Filippo Ferrante Direttore commerciale della Sicilpetroli, Natale Galluzzo con il figlio Gerlando della “Mediterranea Serramenti Aragona”. Alla cena ha partecipato ed è stato presentato ufficialmente alla squadra, agli altri dirigenti e agli sponsor, il nuovo Direttore generale della Pallavolo Aragona, l’imprenditore agrigentino Francesco Daino. Il presidente Nino Di Giacomo ha presentato agli sponsor le nuove giocatrici ed espresso chiaramente i nuovi obiettivi cui la società aragonese ambisce, cioè, lottare per cercare di approdare in serie A2 e provare a vincere la Coppa Italia di B1. Anche i rappresentanti dei principali sponsor hanno esortato le atlete a dare il massimo per provare ad ottenere il salto di categoria. A nome della squadra ha parlato una delle sei riconfermate della scorsa stagione, Serena Moneta, che si è detta entusiasta del roster costruito dal presidente Nino Di Giacomo e ha promesso il massimo impegno sia durante gli allenamenti che nelle partite per centrare gli obiettivi della società.