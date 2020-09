Kick Boxing: la licatese, Gloria Peritore, sul tetto del mondo

Gloria Peritore ce l’ha fatta. Ieri sera si è laureata campione del mondo di kick boxing, battendo a Rosolini la francese Ludivine Lasnier, conquistando così l’alloro Iska.

Un risultato straordinario, che fa salire la boxeur licatese sul tetto del mondo della disciplina sportiva che la vede impegnata, a livello mondiale, ormai da diversi anni.

“Ieri sera – ha commentato Gloria Peritore sulla sua pagina Facebook -sono salita sul ring con l’intenzione di rimettere tutto al proprio posto. Solo noi possiamo cambiare le cose e continuare a scrivere la nostra storia”. ⁣

“È stata durissima in questi mesi lavorare – aggiunge la campionessa licatese – sia mentalmente e fisicamente per scacciare via un bruttissimo incubo. Più di quanto potete immaginare. Che questa cintura possa essere un simbolo per tutte quelle donne che decideranno di non mollare mai di fronte al dolore. E adesso che è mia, la terrò con me per tanto tempo”. ⁣