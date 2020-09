Coronavirus in Sicilia, ci sono 34 nuovi casi (1 in provincia di Agrigento)

Sono 34 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, registrati nelle ultime 24 ore, (dato aggiornato alle 15 di oggi, martedì 1 settembre), a fronte di 4.210 tamponi processati. Uno dei nuovi casi in provincia di Agrigento. E’ c’è una persona deceduta, e il totale delle vittime nell’Isola sale così a 287.

Gli ultimi 34 tamponi positivi sono così distribuiti per province: un nuovo caso ad Agrigento, 1 a Caltanissetta, 6 a Catania, 2 a Messina, 8 a Palermo, 7 a Siracusa (5 sono migranti), 8 a Trapani.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 1.052. I ricoverati in ospedale sono 71, 9 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 1071 persone. La vittima è un uomo di Siracusa, che aveva anche altre patologie.