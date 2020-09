Agrigento, si scontrano auto e moto: pensionato resta ferito

Un centauro è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Francesco Crispi, all’altezza del bivio per Bonamorone, ad Agrigento.

Si tratta di un settantenne agrigentino, che viaggiava alla guida di un motociclo Mbk, che per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Lancia Y, condotta da un 27enne.

Il pensionato in ambulanza è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Illesi il conducente e la passeggera dell’utilitaria. Gli agenti della squadra Infortunistica della polizia Locale hanno effettuato i rilievi.