Ospedale di Agrigento, dal soffitto crollano alcuni pannelli

Momenti di panico la notte scorsa nel reparto di Pediatria dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, per il distacco di alcuni pannelli dal controsoffitto. I listoni sono finiti sul pavimento. Per fortuna a quell’ora l’area era completamente deserta.

Il forte boato ha attirato l’attenzione del personale medico e sanitario in servizio in quei momenti. Ma non c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco.

Già durante la notte l’Asp è intervenuta ed è stato effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni del soffitto. La zona è stata transennata.