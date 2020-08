Volley B1: vacanze finite per la Seap Aragona

È tutto pronto in casa Seap – Dalli Cardillo Pallavolo Aragona per iniziare la nuova stagione nel campionato nazionale di Serie B1. Prenderà il via lunedì 31 agosto alle ore 20, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, la preparazione precampionato agli ordini del riconfermato allenatore Massimo Dagioni e del nuovo preparatore atletico, e vice allenatore, Danilo Turchi. Entrambi saranno collaboratori dall’allenatore/scoutman, il riconfermato Damiano Romano. Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse e nel rispetto del protocollo Covid.

La squadra biancoazzurra lavorerà con intensità per alcune settimane sia dal punto di vista della condizione fisica e poi successivamente tattica e tecnica. Lo staff tecnico e le giocatrici sono arrivati ad Aragona con qualche giorno di anticipo per la sistemazione logistica, la prova degli indumenti sportivi per la scelta delle taglie e per sottoporsi alle visite mediche presso lo studio di fisioterapia “Craparo” di Favara. Rispetto alla scorsa stagione le conferme sono state sei la palleggiatrice Martina Baruffi, la centrale Elisa Manzano, le schiacciatrici Serena Moneta e Jacqueline Do Nascimento, e i liberi Federica Vittorio e Fabiola Ruffa. Il Presidente Nino Di Giacomo ha portato a termine sei importanti colpi di mercato per consegnare al coach Massimo Dagioni una squadra forte in ogni reparto per cercare di recitare un ruolo da protagonista nel difficile e impegnativo campionato di Serie B1. I nuovi acquisti sono l’alzatrice, ex nazionale italiana, Valeria Caracuta, le centrali Francesca Borelli e Barbara Murri, le schiacciatrici Elena Cappelli e Giorgia Silotto, e l’opposto Sara Stival.

Il campionato di Serie B1 prenderà il via il prossimo 7 novembre e la Seap – Dalli Cardillo Aragona è stata inserita nel girone “E” con le seguenti formazioni:

Lu.vo Barattoli Arzano (NA)

Givova Fiamma Torrese (NA)

Link Campus University Stabiae (NA)

Grotte Volley (BA)

Ares FLV Cerignola (FG)

Volley Reghion (RC)

Pall. Sicilia Catania

F. Schultze-V. Zuccaro Messina

Akademia S. Anna Messina

Progetto Team Modica

Europa 92 Isernia