Coronavirus, registrati altri 29 casi (5 migranti). In terapia intensiva 10 persone

C’è un calo rispetto a ieri sui nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore (dato aggiornato alle 15 del 29 agosto) registrati altri 29 positivi, a fronte di 2.872 tamponi processati. Il dato è stato diffuso dal Ministero della Salute.

Per quanto riguarda la distribuzione per province dei nuovi positivi: 6 la provincia di Palermo, 8 Ragusa (3 migranti), 5 Messina, 3 Catania, 2 Agrigento (1 migrante), 1 Trapani, 2 Enna, 2 Siracusa (1 migrante).

Gli attuali positivi salgono a 1.084, di questi 70 sono ricoverati in ospedale di cui 10 in terapia intensiva, e 1.004 in isolamento domiciliare.

I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 4.257. I guariti 2887, mentre i deceduti 286. I tamponi effettuati complessivamente sono 343.982.