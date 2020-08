Coronavirus, da giugno ad oggi oltre 6mila migranti sottoposti a tampone

Dal primo giugno sono stati effettuati 6.371 tamponi ai migranti sbarcati in Sicilia, per una percentuale di positivi pari al 3,98 per cento.

E sempre a partire dallo scorso giugno, inoltre, sono stati trasferiti dalla Sicilia verso altre regioni italiane 4.086 migranti. I trasferimenti sono stati intensificati, fin da maggio, al termine del lockdown, in ragione dell’aumento dei flussi. La redistribuzione sul territorio nazionale è avvenuta all’esito dello screening sanitario.