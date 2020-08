Coronavirus, registrato un altro caso: licatese positivo

C’è un nuovo caso di Coronavirus in provincia di Agrigento. Dopo la donna di Agrigento, tornata da una vacanza in Sardegna, tampone positivo anche per un ultraquarantenne di Licata.

L’uomo dopo aver accusato dei sintomi, nella giornata di ieri si è sottoposto volontariamente al tampone al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Adesso è arrivato l’esito del test risultato positivo. Il licatese è asintomatico.

Qui di considerata l’assoluta lievità dei sintomi, è stato rimandato a casa, dove dovrà rimanere in quarantena obbligatoria almeno per le prossime due settimane. Poi sarà nuovamente sottoposto a tampone.