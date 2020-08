Comitini, scontro sulla Ss 189: due giovani in ospedale. Distrutta auto nuova

Lo scontro, l’ennesimo in questo punto, ha coinvolto una Mercedes appena uscita dalla concessionaria, e un furgone. Due giovani sono rimasti feriti. L’incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 189, all’altezza del bivio per Comitini.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i carabinieri della Compagnia di Canicattì, e le ambulanze del 118.

I due feriti, un ragazzo e una ragazza, sono stati trasportati all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Non versano in gravi condizioni.

La Mercedes, uscita fuori strada ha riportato grossi danni (nella foto). Sulle cause del sinistro sono in corso accertamenti da parte dei militari dell’Arma delle Stazioni di Aragona e Comitini.